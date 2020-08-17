"По заявлению властей Индонезии, страна останется закрытой для иностранных туристов до момента изобретения действенной вакцины от коронавируса и формирования иммунитета. В Индонезии проводятся испытания такой вакцины, сейчас они на заключительной третьей стадии", — говорится в сообщении.

Индонезийскую вакцину разработала государственная компания PT Bio Farma, занимающаяся производством лекарств. Клинические испытания проводятся совместно с китайской компанией Sinovac Biotech. Их продолжительность – 6,5 месяцев, по завершении сразу же начнется производство препарата.

"Открытие Индонезии для иностранных туристов – безусловно, позитивный момент. Но мы должны сделать это в правильное время. Нельзя, чтобы наши усилия по сдерживанию второй волны COVID-19 были подорваны из-за открытия границ, и появились новые очаги инфекции", — цитирует агентство руководителя национальной группы по восстановлению от коронавируса Эрика Тохира.

Он подчеркнул, что восстановление международного туризма должно идти рука об руку с возникновением иммунитета у населения – а это может произойти и в 2021 году.

По состоянию на 17 августа в Индонезии зарегистрировано 141 тыс. случаев COVID-19, ежедневный прирост – около двух тысяч. Вылечились почти 95 тыс. человек, скончались свыше 6 тысяч.

Сейчас Индонезия постепенно восстанавливает внутренний туризм. Также достигнуты соглашения о создании "безопасных коридоров" для деловых путешественников с Южной Кореей и ОАЭ.

Из-за отсутствия иностранных туристов Индонезия несет убытки в $4 млрд.