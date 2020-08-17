"Мы работаем с Китаем, Вьетнамом, мы должны восстановиться. Ну, что мы летаем (в настоящий момент — ИФ) в четыре страны, это ни о чем", — сказал Савельев, отметив, что европейские страны пока не готовы видеть россиян, так как считают, что ситуация с распространением коронавируса "у нас немножко хуже, чем у них".

"Но раз в две недели Евросоюз пересматривает, производит определенную оценку. И есть надежда, что все-таки нас пустят", — добавил он, допустив, что это может произойти до конца текущего года.

Савельев отметил, что с возобновлением авиасообщения с Турцией с 1 августа рейсы на это направление показывают высокую загрузку.

"Мы видим загрузку, которая сейчас идет на турецкие курорты — Бодрум, Даламан. Это примерно 96-97% отдельные рейсы, а средняя — больше 85%", — уточнил он, отметив, что дальнейшая динамика будет зависеть от того, случится ли "вторая волна" пандемии.

Несмотря на восстановление авиаперевозок относительно марта-апреля, оперативные показатели "Аэрофлота" все еще остаются вдвое ниже прошлогодних.

"Мы сейчас уже летаем в сутки порядка 400 рейсов — это примерно половина от того, что мы делали в прошлом году в это время. То есть, 800 рейсов для нас — это нормальная ситуация. Перевозим мы пассажиров сейчас порядка 50 тыс. — это тоже примерно в два раза меньше, чем мы обычно перевозим. Но буквально в марте мы везли всего 3 тыс. человек и сделали всего порядка 10 рейсов", — добавил глава авиакомпании.