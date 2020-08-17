"Сегодня в Музее-заповеднике существуют четыре исторически сложившиеся маршрута: "Тропой Блока и Менделеева", "Дорога к Прекрасной Даме", "По следам древних славян" и "С Блоком в Церковном лесу". Проект предполагает дополнить их системой экологических троп, создав комплексную систему исторических, культурных и экологических маршрутов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главной идеей проекта является повышение туристской и рекреационной привлекательности усадеб Шахматово, Боблово, усадьбы капитана И. В. Тараканова, памятников русской храмовой архитектуры. С этой целью предполагается использовать потенциал особо охраняемого водного объекта "Долина реки Лутосня", созданного в июле прошлого года.