"С учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции — Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан", — сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что "в этом контексте отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины для профилактики данного заболевания".