"Будет просадка год-два. В этом году мы перевезем, наверное, 60 млн (человек) все вместе. Но потом восстановление-то должно быть, и оно будет. Ну, год-два, но в 2022-2023 году все равно все восстановится, и темп роста будет".

По его оценкам, внутрироссийские авиаперевозки восстановятся к концу этого года, международные, при условии полного открытия границ, — к лету 2021 года. Еще через полгода, по прогнозу Савельева, должен восстановиться доковидный объем транзитных авиаперевозок.

По данным Росавиации, российские авиакомпании в 2019 году увеличили перевозки на 10,3% относительно показателя 2018 г., до 128,1 млн пассажиров.

Занимающая почти половину российского авиарынка группа "Аэрофлот" в 2019 г. увеличила перевозки на 9%, до 60,7 млн пассажиров. Головная авиакомпания группы — "Аэрофлот — российские авиалинии" — обслужила 37,2 млн пассажиров (+4,1%), авиакомпания "Россия" перевезла 11,6 млн человек (+3,7%), "Победа" — 10,3 млн человек (+43,2%), "Аврора" — 1,66 млн человек (+2,2%).

В 2018 году авиакомпании РФ перевезли 116,1 млн человек, рост к 2017 году составил 10,5%.