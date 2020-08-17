Как рассказала порталу «Интерфакс-Туризм» руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова, все туристы Coral Travel обеспечены страховым полисом, по которому лечение коронавирусной инфекции предоставляется автоматически. Если случай является страховым, турист использует свою страховку.

«Если же во время отдыха в Турции у туриста возникнет проблема, связанная с коронавирусом и не предусмотренная страховкой, Сoral Travel бесплатно обеспечит его проживанием, трансфером в аэропорт и обратным билетом в Россию в случае, если ему нужно будет задержаться в стране. Более того, мы также предоставим отель, трансфер и обратный авиаперелет задержавшимся членам семьи заболевшего», — сообщила Макаркова.

По ее словам, акция называется «Отдыхай без забот» и распространяется на туры с вылетами до 31 августа.

«Это беспрецедентная акция для рынка: мы взяли эти расходы на себя, так как в сложившейся в связи ситуации считаем нужным поддержать своих клиентов и финансово, и эмоционально. Таким образом мы можем гарантировать туристам отдых с минимальными рисками», — подчеркнула Макаркова.

Россия с 10 августа возобновила регулярное и чартерное авиасообщение с курортами Турции. Первые рейсы после почти пятимесячного перерыва отправились в Анталью, Даламан и Бодрум. По данным туроператоров, загрузка первых самолетов была стопроцентной.