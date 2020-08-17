"Санкт-Петербург лидирует практически у всех туроператоров как направление для коротких поездок по России в сезоне-2020. В топ-3 также вошли Казань и Калининград. Кроме того, востребованы Москва, Карелия, города Золотого кольца", — рассказали в АТОР.

Некоторые маршруты набирают популярность – это города Поволжья (Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Астрахань), средней полосы России (Тула, Тверь). Восстанавливается спрос на туры в Подмосковье и города северо-запада – Великий Новгород и Псков. По мнению некоторых туроператоров, в ближайшее время также станут востребованы направления, куда удобно добираться из столичного региона: Калужская, Ивановская и Владимирская области.

"Наиболее востребованы туры на 3 дня и 2 ночи. Традиционно туристы выезжают в четверг-пятницу и возвращаются в воскресенье. Летом в период отпусков популярны как трехдневные заезды с пятницы по воскресенье (таких около 40%), так и недельные поездки (60%), которые выбирают путешественники, прибывшие издалека и стремящиеся все посмотреть по максимуму", — отметили в ассоциации.

При этом чаще всего туристы стремятся ограничить бюджет поездки, поэтому заранее заказывают 1-2 экскурсии, либо вообще докупают их на месте.

"В целом участники рынка ожидают роста спроса на короткие поездки в сентябре-октябре. Сыграет роль фактор сезонности: осенью, как правило, возрастает интерес к экскурсионному и санаторно-курортному отдыху. Кроме того, отправятся в поездки россияне, которым в этом году не удалось отдохнуть на море. Наиболее востребованы будут свободные от карантина города с хорошей транспортной доступностью и работающими без ограничений объектами туристического показа", — отметили в ассоциации.

В АТОР подчеркнули, что пока глубина бронирований коротких туров и в целом экскурсионных поездок по России остается низкой: многие уже не готовы планировать отпуск заранее, за несколько месяцев, как это было раньше.

"Важно, что пока все еще продолжается купальный сезон – туристы всеми силами стремятся отправиться на море. Поэтому спрос на сити-брейки восстанавливается, но не так активно, как мог бы", — заключили в ассоциации.