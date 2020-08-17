Продажи турпакетов в Хакасию начались в июне. Полетная программа из Москвы в Абакан на рейсах Azur Air была заявлена с 19 июля по 6 сентября 2020 года.

"Первые два рейса Azur Air заполняли менеджеры столичных и региональных турагентств, которые знакомились с регионом, а места на последующих бортах находились в свободной продаже. Очевидно, что спрос на направлении сократился сразу после открытия авиасообщения с Турцией", — сказала Тюрина.

Она добавила, что многие туристы, которые прилетали в Хакасию чартерными рейсами, не покупали пакеты. "Видимо, они решили воспользоваться доступной перевозкой и не ограничивать себя рамками предложенной программы. Хакасия – направление не пляжного, а познавательного отдыха. Людям важно спокойно передвигаться, проводить в музеях столько времени, сколько хочется, не торопясь посещать интересующие их достопримечательности. Это не массовый поток", — отметила эксперт.

В результате туроператор Anex Tour принял решение заменить чартеры регулярной перевозкой самолетами авиакомпании S7.

В компании подчеркнули, что опыт взаимодействия с республикой по продвижению нового туристического бренда считают удачным — об этом говорят как продажи, так и повышение спроса у соседних регионов. Туроператор ранее строил планы и на зимний сезон, а также рассматривал курорт "Озеро Шира" в качестве объекта инвестирования.

"Хакасия долгие годы была востребована только индивидуальными путешественниками из-за высокой цены перелета и нераскрученности направления. Сейчас при наличии субсидированных регулярных авиарейсов туристы могут туда поехать. Многие регионы раскручивались еще со времен СССР, Хакасия в этом смысле недооценена, поэтому сейчас важна не столько коммерческая отдача, сколько популяризация направления", — заключила эксперт.