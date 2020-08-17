"Развлекательный комплекс разместят в парке Победы. Там будут оборудованы интерактивный зоопарк, инсталляции, кафе с летними террасами и уличный игровой комплекс", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоопарке не будет клеток или решеток для животных, там планируется содержать только ручных домашних животных. В экспозиции "Солнечный город" будут жить декоративные кролики и африканский еж. В экспозиции "Корабль пиратов" поселятся морские свинки и черепахи.

"Еще одно направление центра — это интерактивные инсталляции, где в экспозиции оживают фантазии и можно управлять пространством. Гостей встретит робот-экскурсовод Айзу. На одной из стен будут размещены оживающие рисунки. Здесь можно раскрасить картинку с изображением животного и поднести к сканеру — рисунок оживет на стене и даже поиграет с ребенком", — говорится в пресс-релизе.

Интерактивный пол — еще одна зона развлечений. Под ногами может оказаться "океан с голодными акулами или зеленый луг с пугливыми букашками". Кроме того, можно будет потанцевать с персонажами из мультфильмов, создать объемную фигурку в 3D мастерской.