"Участились случаи, когда авиакомпании добавляют опции (выбор места, страховка, багаж, питание — ИФ) без согласия покупателя, из-за чего стоимость заказа существенно увеличивается, в отдельных случаях в 1,5-2 раза. Это приводит к тому, что невнимательные или неопытные пользователи переплачивают авиакомпаниям за услуги, которые им фактически не нужны", — говорится в сообщении сервиса.

Навязывание платных услуг недопустимо, считают в Aviasales. Поэтому перевозчиков, которые продолжат такую практику, ждут санкции.

"Авиакомпании, которые не изменят несправедливый алгоритм кросс-продаж и продолжат без согласия пользователя добавлять к заказу платные услуги, с 1 сентября будут помечены специальным значком. Кроме того, предложения таких перевозчиков будут пессимизированы в выдаче Aviasales. Для них будет невозможен прямой переход с кнопки "купить", — сообщил сервис.

Какие именно авиакомпании навязывают свои платные услуги, в сообщении не уточняется. По данным источника "Интерфакса", речь идет о большинстве крупных российских перевозчиков — не злоупотребляют доверием пользователей единицы: "Уральские авиалинии", "Аврора", "ИрАэро", "Ангара". Санкции грозят перевозчикам падением продаж через сервис в 3-4 раза, добавил источник, знакомый с текстом письма, которое Aviasales разослал в понедельник.