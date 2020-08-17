"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 4 892 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1279 (26,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост новых случаев в России второй день подряд обновляет минимум с 23 апреля, когда в стране было зафиксировано 4774 случая. Накануне 16 августа оперативный штаб сообщил о 4969 инфицированных.

В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 690 новых случаев COVID-19 за сутки, 10 смертей и 819 выздоровевших.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 927 тыс. 745 случаев коронавирусной инфекции, 15 тыс. 740 умерших и 736 тыс. 101 выписанный (3 тыс. 133 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 175 тыс. 904.