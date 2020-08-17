Согласно опросу, 6% россиян однозначно готовы отправиться в такую поездку по стране, еще 16% респондентов рассматривают такую возможность.

Исследование показало, что наибольший интерес к путешествиям по России в рамках этой программы проявляет молодежь в возрасте до 24 лет — такой вариант оказался привлекательным для каждого четвёртого респондента данной возрастной категории (26%): 8% опрошенных этого возраста однозначно готовы отправиться в тур, допускают эту возможность 18% респондентов.

В свою очередь, три четверти россиян (78%) скептически относятся к такому варианту, при этом однозначно не готовы отправиться в подобные туры 36% сограждан, и 42% сограждан считают, что они, скорее всего, к этому не готовы, отмечают в Superjob.ru.

Наиболее скептически к подобным вояжам настроены россияне в возрасте 35-44 лет (81%) — 38% респондентов этой возрастной категории однозначно к этому не готовы, 43% опрошенных этого возраста не готовы "скорее всего".

Опрос показал, что основными причинами скептического отношения к путешествиям по такой программе — опасения неблагоприятной эпидемиологической обстановки и сложностей с выполнением всех условий покупки туристической путевки, за которую положена компенсация расходов.

По данным Superjob.ru, больше половины россиян (56%) информированы о возможности путешествовать по такой программе, наибольшую информированность демонстрируют респонденты в возрасте от 45 лети старше (65%). Впервые слышат о таких турах 44% сограждан, среди молодежи до 24 лет таких респондентов оказалось больше половины (55%).

Опрос был проведён 12-13 августа 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 332 населённых пунктах, во всех федеральных округах.