"Начиная с 17 августа Smartavia приступает к выполнению прямых регулярных рейсов из Калининграда в Санкт-Петербург с периодичностью пять раз в неделю. На маршруте будут эксплуатироваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737-500 и Boeing 737-800 в компоновке 135 и 189 пассажирских кресел соответственно", — говорится в пресс-релизе.

Рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания до 23 октября 2020 года. Также в текущем летнем расписании Smartavia выполняет полёты из Калининграда в Мурманск, Архангельск, Москву и Сочи. АО "Аэропорт "Храброво" (Калининград) по итогам 2019 года увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2 млн 369 тыс. человек. "Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.