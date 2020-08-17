В соответствии с требованиями Роспотребнадзора перед вылетом из Турции российские граждане должны заполнить специальную форму на портале госуслуг "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию". В анкете, обязательной для заполнения, помимо паспортных данных, необходимо указать номер рейса и дату возвращения.

В зоне вылета из аэропорта турецкой Анталии выезжающим предлагают заполнить анонимную анкету, разработанную институтом статистики при аппарате премьер-министра Турецкой республики совместно с Минтуризма страны и местным Центробанком. В анкете 21 вопрос, среди которых – цели и время пребывания в стране, понесенные расходы, место проживания (отель или частное жилье) и т.д. Заполнение анкеты добровольное, служащие аэропорта выдают желающим бланки и карандаши.

В самолете пассажирам также необходимо заполнить анкету, в которой, помимо паспортных данных и адреса проживания, следует отметить, собирается ли гражданин покидать Россию в ближайшие 14 дней, а также сдавал ли анкетируемый в последние 72 часа тест на COVID-19 и с каким результатом.

Кроме того, пассажирам вручают памятку с просьбой заполнить регистрационную форму прибывающего на портале госуслуг и сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 72 часов с момента прилета. Памятка содержит и QR-код, с помощью которого можно будет сразу попасть в нужный раздел портала, чтобы загрузить результат теста.

В московском аэропорту на борт самолета поднимаются представителям Роспотрбнадзора в защитных костюмах. Они меряют температуру пассажирам, забирают заполненные анкеты и раздают уведомление, напоминающее о необходимости сдать тест на COVID-19 в течение трех суток.

Вся эта процедура занимает у прилетевших пассажиров дополнительно порядка 10-15 минут.

Экран телефона с подтверждением факта заполнения анкеты на портале госуслуг по новым правилам необходимо показывать при прохождении паспортного контроля. Однако российские пограничники не проверяют наличие формы. Так что, если туристу сложно заполнить ее в стране пребывания, вполне можно сделать это дома сразу после возвращения.

Желающие могут сдать тест на коронавирус прямо в аэропорту прилета. При себе необходимо иметь российский паспорт. В международном аэропорту Домодедово стойки для заполнения документов и кабинеты для забора материала доя анализа находятся на 1 этаже. Сотрудники аэропорта помогают заполнить необходимые документы. Время оформления договора занимает 5-7 минут. При заполнении следует указать адрес фактического пребывания и адрес электронной почты, на которую поступят результаты анализа. Стоимость услуги – 2,5 тыс. руб., при наличии посадочного талона предоставляется скидка 10%. Кроме ПЦР-теста на COVID-19, здесь же можно сдать анализ на наличие антител к коронавирусу. Стоимость услуги аналогичная.

Но при желании жители Москвы могут сдать тест позже и бесплатно, записавшись через портал mos.ru в одну из городских поликлиник. Но сделать это нужно заранее, иначе не уложишься в трехдневный срок после возвращения.

Результаты теста нужно будет загрузить в форму на портале госуслуг — "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих в Российскую Федерацию".