Первый после закрытия авиасообщения между Россией и Швейцарией рейс выполнен в субботу из Цюриха в "Домодедово", сообщил московский аэропорт в своем телеграм-канале. В этот же день самолет SWISS вылетел обратно.

По данным сайта SWISS, полеты по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих будут выполняться раз в неделю, по субботам.

Правительственный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить пассажирские регулярные рейсы между РФ и Швейцарией с 15 августа. "Аэрофлот" после этого объявил о перезапуске рейсов по маршруту Москва — Женева. Полеты будут выполняться из "Шереметьево" раз в неделю.

Как сообщалось, с 1 августа перевозчикам разрешили летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар (Танзания), с 10 августа — в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.