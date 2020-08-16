"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4 969 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1284 (25,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба. В Москве 688 новых случаев, 11 смертей.

Суточный прирост в России в воскресенье, таким образом, обновил минимум с конца апреля, когда в стране начался резкий рост заболеваемости. Ранее минимальное значение отмечалось 11 августа — тогда оперативный штаб отчитался о 4985 случаях, и показатель первый раз за 15 недель опустился ниже отметки в 5 тыс.

Нарастающим итогом в России на текущий момент зарегистрировано 922 853 случая коронавирусной инфекции, 15 685 умерших и 732 968 выписанных (3 557 выписаны за последние сутки). Общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 174 200.