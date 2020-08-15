"В поисковых работах принимали участие водолазы МЧС Абхазии и волонтер, который и обнаружил девушку в ста метрах от места ДТП, под скалой на глубине около четырех метров", — сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

12 августа во время экскурсии на квадроцикле турист из России не справился с управлением и съехал с обрыва в реку. Молодой человек получил незначительные ушибы и ссадины. Девушку, гражданку РФ 1998 г.р. из Санкт-Петербурга, которая была его пассажиром, на месте ДТП найти не удалось.

Было принято решение искать ее в реке Бзыбь. В поисках были задействованы спасатели Гагрского и Гудаутского районов, водолазы Государственной инспекции по маломерным судам, а также сотрудник отдела психологического сопровождения МЧС Абхазии. Помимо этого, на труднодоступных участках, расположенных вдоль реки, была задействована авиация МЧС. Помощь в поисковых работах спасателям оказывали волонтеры, а также родственники пропавшей девушки.