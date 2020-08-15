Перечень увеличивается на 138 позиций, речь идет об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами.

Из текста постановления следует, что приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты. За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из федерального бюджета.

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что в июле было выделено на субсидии 3 млрд рублей. "Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря такому решению услугами авиакомпаний дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек", — говорится в сообщении.