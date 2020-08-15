В ходе совещания Чернышенко напомнил о поручении президента рассмотреть вопрос о разработке национального проекта в сфере туризма, подчеркнув, что экологический туризм должен стать одним из его ведущих направлений.

"У России огромный потенциал для развития экотуризма. Страна занимает первое место по площади особо охраняемых природных территорий, при этом доля экотуризма в общей структуре национального туристического рынка составляет всего 2%. Необходима серьезная работа по развитию и поддержке национального экотуризма, в том числе вложения в инфраструктуру национальных парков и заповедников. Строительство новых объектов, дорог и портов должно идти со строгим соблюдением природоохранных норм", – цитирует вице-премьера пресс-служба Ростуризма.

По итогам совещания Чернышенко дал поручение Ростуризму и Минприроды совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" предусмотреть в рамках разрабатываемого национального проекта по туризму реализацию проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры на особо охраняемых и иных природных территориях, в том числе в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, Минтрансу, Минвостокразвития, Ростуризму и Минфину было поручено подготовить предложения по поддержке проекта "Парк "Три вулкана" с учетом необходимости строительства автомобильных дорог, инженерной магистральной инфраструктуры, морского терминала для приема круизных пассажирских судов в бухте Вилючинская.