"За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 — при скрининге здорового населения", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице "Вконтакте" в субботу.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян.

Всего с начала года в Крыму выявлено 1715 COVID-положительных человек, 19 пациентов умерли, 1190 выписаны с выздоровлением.

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 9 августа — 48 инфицированных, до этого 5 августа — 39 случаев.