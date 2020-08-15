"После снятия ограничений и открытия региона на территорию нашего города прибыло более 1,5 млн человек, и пик нагрузки достиг своего апогея. У нас стопроцентная загрузка", — сказал Копайгородский.

Мэр Сочи в субботу принял участие в церемонии запуска первого туристического поезда по маршруту Туапсе — Гагра.

"Для нас Республика Абхазия — это добрый сосед, с которым мы постоянно контактируем и общаемся. Статистику никогда не обманешь, каждый четвертый турист, прибывающий на территорию нашего города, приобретает туристическую путевку в Абхазию", — сказал Копайгородский журналистам.

Он поблагодарил руководство ОАО "РЖД" за комфортную доставку туристов на курорт.

Ранее сообщалось, что ОАО" РЖД" с 15 августа запускает ретро-поезд сообщением Туапсе-Сочи-Гагра, "оформленный с элементами стилистики советской эпохи".