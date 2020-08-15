"В Сочи в этом летнем сезоне увеличилось количество новых гостей, 20% от общего турпотока — это те, кто впервые приехали на наш курорт. Мы понимаем, что это люди, которые раньше предпочитали отдых за рубежом. И наша цель — сделать все, чтобы эти гости к нам вернулись и в следующем году", — сказал агентству "Интерфакс-Юг" мэр Сочи Алексей Копайгородский в субботу.

Он отметил, что основной акцент власти делают на качественный сервис и благоустройство городской среды.

"Растет спрос на туры и путевки на "бархатный" сезон. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то стабильную загрузку в Сочи мы ожидаем и в межсезонье, и зимой", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, сочинские отели премиум-класса полностью отвечают запросам туристов, которые привыкли к отдыху на курортах международного уровня.

"Комплексы с известными во всем мире брендами расположены как на побережье Сочи, так и в горном кластере. Горнолыжные курорты Красной поляны ожидают максимальную загрузку в дни новогодних праздников", — сказал Копайгородский.