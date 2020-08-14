"Постановление № 370 было издано ещё в 2010 году и в принципе не имеет целью урегулировать порядок оказания помощи в таких чрезвычайных обстоятельствах, которые наблюдались в разгар пандемии коронавируса и прекращения регулярного авиасообщения", — говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке" КД МИД в пятницу.

В нем отмечается, что это постановление предназначено для частных индивидуальных случаев, "когда, например, у гражданина украли документы и деньги, он застрял в иностранном государстве, хочет вернуться домой, имеется регулярное транспортное сообщение с Россией, но фактически у него отсутствует возможность получить банковский перевод от родных или друзей, либо оформить дистанционно потребительский кредит для того, чтобы купить этот обратный билет".

В МИД добавили, что в настоящее время помощь в таких случаях может быть оказана только если зафиксирована угроза жизни, при этом деньги гражданам не выделяются, за счет государства может быть оплачено проживание в гостинице или билет на родину.

"Международная практика как раз свидетельствует о том, что иностранные государства оказывают в подобных случаях своим согражданам помощь на возмездной основе, то есть при том понимании, что после возвращения гражданин вернёт деньги государству", — говорится в сообщении.

В КД МИД подчеркнули, что в таких чрезвычайных ситуациях, как пандемия коронавируса, связанных с прекращением авиасообщения, задействуются другие механизмы, в связи с чем некорректно делать вывод о том, что "выделявшаяся застрявшим из-за пандемии за пределами РФ россиянам матпомощь будет впредь выдаваться возмездно".

Ранее на федеральном портале нормативных правовых актов был опубликован разработанный МИД РФ документ, в соответствии с которым предлагается с 2021 года отказаться от безвозмездного выделения средств на возвращение домой российских граждан, оказавшихся за рубежом в трудной ситуации.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принципы, заложенные в постановлении "Положение о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию", существенно понижают эффективность работы механизма оказания гражданам материальной помощи".

По мнению авторов проекта, оценка ситуации, связанной с угрозой жизнью гражданина, всегда субъективна, это, в свою очередь, ведет к отказам в предоставлении помощи. При этом одним из основных критериев оказания поддержки россиянам за рубежом указана безвозмездность. Поэтому МИД РФ предлагает гарантировать гражданам страны возврат домой в случае угрозы жизни, но при условии возврата потраченных государством средств. На возврат суммы в рублях, которая будет заранее указана в акте о фактическом предоставлении помощи, будет даваться три месяца. Документ, подтверждающий оплату, необходимо будет отправить в МИД по почте.

"В случае если получатель помощи не вернет денежные средства в установленный срок, МИД России обращается к нотариусу, после чего гражданину предъявляется принудительное исполнение в соответствии с правилами исполнительного производства", — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, помощь гражданам РФ за рубежом будет оказываться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни.