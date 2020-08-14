Информацию об установке памятника подтвердили "Интерфаксу" в комитете по благоустройству. Скульптура музыканта установлена в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов. Неподалеку от этого места Цой жил и учился.

Еще год назад в ожидании установки памятника сквер был благоустроен. Здесь высадили кустарники и деревья, установили новые скамейки и урны, разбили новые цветники. Также было установлено газонное ограждение в виде "Нотного стана" и цветочная композиция "Гитара".

Планы по установке памятника Цою власти города подтвердили еще в 2015 году. Жители района, боясь, что сквер станет точкой притяжения для поклонников музыканта, просили подыскать для скульптуры другое место, однако город подтвердил свое решение, выдав в 2018 году ордер на установку памятника. Заказчиком памятника выступил Фонд Юрия Жорно.

Цой родился в Московском районе Ленинграда 21 июня 1962 года в семье преподавателя физкультуры и инженера. Его рок-группа "Кино" в 1980-х годах стала культовой в России. В 1988 году вышел фильм "Игла" с Цоем в главной роли и музыкальный альбом "Группа крови", которые породили "киноманию": тысячи подростков стриглись "под Цоя", одевались в черное и учились играть на гитаре.

Музыкант погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии, где находился на отдыхе. Могила Цоя на Богословском кладбище Петербурга является местом паломничества его поклонников. Она расположена в 150 метрах от церкви Иоанна Богослова на Братской (центральной) аллее.