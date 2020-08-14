"Установленный режим работы Краснодарского водохранилища обеспечит бесперебойную работу Анапского и Таманского водозаборов", — говорится в сообщении министерства в пятницу.

По данным Минприроды, на сегодняшний день на водохранилище установлен санитарный сбросной расход в соответствии с правилами эксплуатации — практически равный притоку — 80 кубометров в секунду.

Такой режим, по расчетам специалистов, позволяет обеспечить водными ресурсами основных потребителей питьевой и хозяйственно-бытовой водой.

В бассейне реки Кубань неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка сохраняется с октября 2019 года. Основным источником наполнения реки служат запасы снега в горах и дождевые осадки, которых в этом году было крайне мало.

Службы Росгидромета расценивают 2020 год как критически маловодный и засушливый. Кубанским бассейновым водным управлением заблаговременно предприняты меры по предупреждению о грядущем маловодье хозяйствующих субъектов: сельского хозяйства, объектов гидроэнергетики, рыбного хозяйства.

В случае необходимости к использованию дополнительно готов запас Варнавинского водохранилища, ресурсы которого послужат страховкой до улучшения водохозяйственной обстановки, сообщает Минприроды.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовить резервную технику для обеспечения водой жителей и социальных объектов в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе.

При необходимости будут выделены дополнительные резервы из других муниципалитетов.

По информации ГУ МЧС России по краю, в городах-курортах Анапе и Геленджике, в Новороссийске, а также в Темрюкском районе в ближайшее время возможно ограничение водоснабжения.

В ряде жилых районов Геленджика с конца июля введены жесткие графики водоснабжения, вода подается в течение 1,5 часов в сутки. Ограничения также действуют в Новороссийске и Анапе.