«В среднем, деловой туризм восстановился в августе на 25%. Прогноз не очень хороший, причина — это страхи перед второй волной пандемии, экономический фактор. Командировки сейчас — это мобильность рабочей силы. Поэтому я не так оптимистична», — сказала Кривенкова на онлайн-пресс-конференции.

По ее словам, до уровня прошлого года деловой туризм сможет восстановиться через 3-4 года. «Мы вернемся к уровню 2019 года только в 2023-2024 годах. На сегодняшний день деловой туризм может выжить только за счет формирования новой политики, так называемого bleisure tourism. Это когда увеличивается срок поездки: деловой турист прибавляет два-три дня до или после для того, чтобы ознакомиться с той местностью, куда он прибывает», — пояснила эксперт.

Кривенкова отметила, что деловой туризм — это драйвер развития многих территорий. «Это, в том числе, закрытие межсезонного спроса. Ростуризм считает долю делового туризма 40%, а по мнению экспертов — это 70%. Есть регионы, например, Сургут, Ханты-Мансийск — это все деловой туризм. В сентябре сезон отпусков заканчивается. Если мы сегодня не продумаем, как нам восстановить деловые поездки, то мы получим повсеместные банкротства», — считает она.

Эксперт подчеркнула, что развитие делового туризма нуждается в поддержке государства. «Безусловно, нужна поддержка Минэкономразвития, Ростуризма, региональных властей для того, чтобы деловой туризм развивался, и появились новые формы путешествий», — констатировала Кривенкова.