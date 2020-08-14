"Из-за коронавирусной истории многие гостиницы запускали работу "с колес". Главная проблема, с которой они столкнулись, — нехватка линейного персонала: официанты, горничные и так далее", — сказал глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

Одной из причин проблемы стало то, что отельеры узнали о старте турсезона лишь за три недели, в итоге некоторые просто не успели найти специалистов. При этом часть потенциальных работников отказалась от предложений из-за сокращения длительности сезона почти вдвое. Кроме того, сказалось закрытие границы с Украиной, отметил он.

"Большая часть персонала в Крыму — это были граждане Украины, жители ДНР, ЛНР, которые законно трудоустраивались и многие годы работали в одних и тех же объектах. В этом году они не смогли приехать", — пояснил эксперт.

Зелинский назвал спецификой этого сезона проблему с персоналом, из-за чего у некоторых туристов возникли нарекания по скорости обслуживания, качеству уборки номеров и так далее. "Особенно в июле нехватка персонала ощущалась. Большинство отелей выровняли ситуацию через несколько недель. Мне кажется, в августе процесс идет более-менее", — добавил он.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей считает, что эта проблема существует давно. Он привел подсчеты, согласно которым в пик сезона в обслуживании гостей на полуострове должно быть задействовано 300-350 тыс. человек.

"В Крыму, конечно, такого кадрового потенциала нет. Проблема решается разными способами. В частности, мы должны менять тех сотрудников, которые к нам приезжали с материковой части Украины, которая то открывает, то закрывает границы", — отметил собеседник агентства.

Он считает, что для решения проблемы нужно наладить работу с учебными заведениями: сформировать совместно с отельерами "заказ" на персонал, согласно котором отправлять студентов на практику на весь турсезон. Для этого, уточнил эксперт, по этим направлениям необходимо на месяц сдвинуть начало учебного года.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За месяц в регионе отдохнули более 1,4 млн человек.