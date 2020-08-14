Распродажа туров по России с возможностью получения кэшбека до 20% стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится до 28 августа. Программа разработана Ростуризмом для стимулирования путешествий россиян по своей стране.

«На эту программу выделено 15 млрд рублей. Я 30 лет в турбизнесе, и вот никогда правительство не предпринимало такие беспрецедентные меры поддержки, как сейчас. Идет, конечно, кризис, но государство предпринимает меры поддержки туристической отрасли. Деньги выделяются, люди могут их получить. Конечно, нужно соблюдать определенные условия, но это живые деньги, и есть механизм их реализации. Практически за 30 лет это первая серьёзная большая денежная помощь для осуществления турбизнесом своих функций», — заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-пресс-конференции в пятницу.

По словам заместителя генерального директора Anex Tour Яны Муромовой, участие в программе, организованной государством – это вопрос престижа и имиджа туроператора.

«Час назад платежная система «Мир» подтвердила нам соответствие всех условий для участия нашей компании в этой программе. Теперь мы будем подписывать соглашение с Ростуризмом. Мы получаем много звонков в наш колл-центр от туристов, которые хотят купить туры и получить по ним кэшбек. Это возможность поддержать наших граждан, потому что у них сейчас нет больших свободных средств для путешествий. Такие суммы как 15 тыс. рублей за путевку могут сыграть решающую роль для поездки, пусть и по России», — сказала она.

Муромова добавила, что присоединиться к программе довольно сложно, однако это стоит затраченных сил, времени, финансовых и других ресурсов.

Солидарен с коллегами и заместитель генерального директора туроператора Tez Tour Владимир Каганер. «Здесь не может быть разночтений, потому что это лучше, чем ничего. Так, как в этом году, никогда не было раньше: ни такого диалога с властью, ни помощи нам через авиакомпании или напрямую туроператорам, не было такой поддержки внутреннего туризма, поддержки прямого туризма с кэшбеком. Безусловно, в программе есть сложности, но тот, кто озадачен и соберет этот необходимый пакет документов, у него все получится», — заключил он.

Как сообщалось, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей.

Кэшбек предоставляется только при использовании карт платежной системы «МИР» любого банка во время оплаты. Если ее нет, то можно воспользоваться картой родственников, друзей или оформить карту «МИР» для себя. Вся стоимость тура должна быть оплачена единовременно, заплатить частями в рамках программы нельзя.

Между тем, приобрести туры в Республику Крым, Севастополь, Республику Алтай, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Калининградскую область можно только на даты с 1 октября по 20 декабря 2020 года, тогда же будет начислен кэшбек. При этом оплатить путешествие в регионы необходимо в период с 21 по 28 августа включительно.