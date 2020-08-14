«Турагентствам сейчас, конечно, очень тяжело. Я думаю, у многих есть кассовые разрывы, которые они вынуждены будут закрывать. Думаю, по итогам года около 30% рынка точно почистится. Мы видим, что процентов 15-20 агентств еще даже не открылись (после режима самоизоляции – ИФ)», — сказал он журналистам в пятницу.

По словам Демуры, туроператор поддерживает свои агентства. «Мы им сделали каникулы по роялти: то есть, где-то они нам не платят, где-то мы пошли навстречу по агентским комиссиям. Но не все агентства, а только хорошие — тех, кто выполнял планы по продажам», — добавил он.

«В отношении агентств, у которых нет спонсоров, особенно в регионах, ожидания у меня, скорее, пессимистичные. Я опасаюсь, что многие агентства могли брать деньги клиентов, не платить операторам, как-то на эти деньги жить, а теперь их надо отрабатывать. Это несет в себе кассовый разрыв, из которого не все смогут выкрутиться. Что касается Москвы, то здесь, мне кажется, был переизбыток турагентств, и сложившаяся ситуация, наоборот, подчистит рынок», — подчеркнул эксперт.

Говоря о туроператорском рынке, Демура сообщил, что его ждет укрупнение. «Более сильные подожмут под себя более слабых. То есть, думаю, к концу всей этой ситуации мы будем наблюдать некую более выраженную олигополию, когда будет два-три мощных оператора, потом некая тоненькая прослоечка под ними — своеобразная вторая лига. И дальше очень фрагментированный, разрозненный рынок», — сказал он.

По словам Демуры, всего в туроператорском бизнесе останутся 4-5 крупных игроков, у которых будет сосредоточено 90% рынка.

«Нишевые маленькие операторы останутся в том случае, если у них есть специализация: медицинский туризм, лакшери, образование, приключения, недвижимость. И если они лучшие в этом деле», — добавил эксперт.