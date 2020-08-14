"На территории одного из гостевых домов в Лазаревском районе в бассейне тонул ребенок. Крик о помощи услышал восьмилетний турист из Москвы. Он не растерялся и прыгнул в бассейн за своим ровесником, с которым не был до этого знаком", — рассказал журналистам заместитель главы администрации Лазаревского района Карен Макарян в пятницу.

Он отметил, что власти Сочи высоко оценили поступок школьника. "Мы наградили Никиту электронной книгой, а благодарственные письма вручили родителям, которые помогали доставать тонущего ребёнка из воды", — сказал Макарян. В настоящее время в Сочи отдыхает 220 тыс. туристов.