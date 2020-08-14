Здесь будут созданы многофункциональные парковые павильоны, амфитеатр, детская игровая площадка, системы освещения, видеонаблюдения, автополива. Планируется ландшафтное озеленение.
С ходом реализации проекта ознакомился глава региона Алексей Дюмин.
"В Веневе не так много общественных пространств. Красная площадь — одно из них. Жители ждут ее благоустройства. Надеюсь, что по завершении работ она будет не только любимым местом отдыха горожан, но и важной точкой притяжения туристов", — подчеркнул Дюмин.
На сегодня выполнены работы по планировке территории, устройству двух детских площадок, установлены опоры освещения, частично выполнены работы по укладке рулонного газона и устройству элементов пешеходных дорожек.
Масштабные работы затронули и главную достопримечательность Венева — Николаевскую колокольню высотой 77 метров. Это одна из старейших построек города, уникальный памятник культуры, самое высокое религиозное сооружение в регионе. Ее реставрацию долгое время не могли начать из-за недостатка финансирования. Но в 2016 году удалось начать работы за счет федеральных средств.
В 2019 году Венев стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Из федерального бюджета выделено 76 млн рублей.
Венев основан в XVI веке, расположен на северо-востоке Тульской области в 52 км от Тулы. Численность населения составляет около 14 тыс. человек.