"Оно включает зону гостеприимства, многофункциональные павильоны для городских мероприятий и ежедневного досуга горожан и гостей, зону детского творчества, рекреационную зону с уличной мебелью и детской игровой площадкой, а также памятную стелу "Венев — город Большой засечной черты", — говорится в сообщении.

Здесь будут созданы многофункциональные парковые павильоны, амфитеатр, детская игровая площадка, системы освещения, видеонаблюдения, автополива. Планируется ландшафтное озеленение.

С ходом реализации проекта ознакомился глава региона Алексей Дюмин.

"В Веневе не так много общественных пространств. Красная площадь — одно из них. Жители ждут ее благоустройства. Надеюсь, что по завершении работ она будет не только любимым местом отдыха горожан, но и важной точкой притяжения туристов", — подчеркнул Дюмин.

На сегодня выполнены работы по планировке территории, устройству двух детских площадок, установлены опоры освещения, частично выполнены работы по укладке рулонного газона и устройству элементов пешеходных дорожек.

Масштабные работы затронули и главную достопримечательность Венева — Николаевскую колокольню высотой 77 метров. Это одна из старейших построек города, уникальный памятник культуры, самое высокое религиозное сооружение в регионе. Ее реставрацию долгое время не могли начать из-за недостатка финансирования. Но в 2016 году удалось начать работы за счет федеральных средств.

В 2019 году Венев стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Из федерального бюджета выделено 76 млн рублей.

Венев основан в XVI веке, расположен на северо-востоке Тульской области в 52 км от Тулы. Численность населения составляет около 14 тыс. человек.