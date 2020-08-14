Раскопки ведутся в районе уже второй год. В результате прошлой экспедиции на Юрьевых горах был исследован культурный слой XII-XIII веков. Найдена неукрепленная крепость, под которой обнаружен средневековый языческий могильник.
В ходе археологических изысканий в текущем сезоне на другом раскопе найден христианский могильник (жальник), который может являться частью городского некрополя Усвята XIII века. Помимо человеческих останков, здесь найдены крестик из розового овручского сланца, железное кресало, нож, стеклянные бусы. На месте исследований также поднята арабская монета, связанная, вероятно, с более ранним культурным слоем.
"Все находки говорят о том, что мы на правильном пути", — подчеркнул Еремеев.