Как пояснил руководитель группы исследователей, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Иван Еремеев, слова которого приводит пресс-служба, конкретная задача сезона 2020 года — найти деревянно-земляную древнерусскую крепость моложе первого летописного упоминания Усвята в 1021 году.

Раскопки ведутся в районе уже второй год. В результате прошлой экспедиции на Юрьевых горах был исследован культурный слой XII-XIII веков. Найдена неукрепленная крепость, под которой обнаружен средневековый языческий могильник.

В ходе археологических изысканий в текущем сезоне на другом раскопе найден христианский могильник (жальник), который может являться частью городского некрополя Усвята XIII века. Помимо человеческих останков, здесь найдены крестик из розового овручского сланца, железное кресало, нож, стеклянные бусы. На месте исследований также поднята арабская монета, связанная, вероятно, с более ранним культурным слоем.

"Все находки говорят о том, что мы на правильном пути", — подчеркнул Еремеев.