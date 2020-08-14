"По нашим оценкам, Крым может принимать примерно 8 миллионов туристов в год. В этом году сезон открылся в июле, и недавно Крым принял первый миллион туристов. Хочу сказать, что он может делать и больше. Другое дело, что нужно работать над инфраструктурой, над обучением персонала», — сказал Игнатьев на онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Он напомнил, что в настоящее время лучшие крымские отели загружены почти на 100%. «Сейчас там загрузка отелей 4-5* почти полная. А гостиницы более слабой категории находятся в процессе бронирования», — отметил президент РСТ.

Игнатьев подчеркнул, что возможности регионов РФ, популярных среди россиян для летнего отдыха, нужно расширять. «Сейчас ведется работа в этом направлении — ищутся инвесторы, смотрятся программы стимулирования, инвестирования в эти регионы. Речь идет о Краснодарском крае, Сочи, Анапе, республике Крым. В те регионы, где россияне летом пытаются отдохнуть", — пояснил он.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За месяц в регионе отдохнули более 1,4 млн человек.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в начале июля прогнозировал, что туристический поток в Крым может снизиться в текущем году на 10-15% к показателям прошлого года, когда регион принял 7,43 млн человек.