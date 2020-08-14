"В Музее-усадьбе Суворова в селе Кончанское завершены реставрационные работы в Летнем домике полководца. Здесь, в своей светелке на холме, Суворов летом проводил часы в уединении — в размышлениях и за чтением книг", — говорится в информации пресс-службы.

Необходимость ремонта музейщики объяснили аварийным состоянием летнего домика, который капитально не реставрировался несколько десятков лет. Проект восстановительных работ разработал новгородский архитектор Виктор Попов.

Реставрация продолжалась около двух месяцев. В ходе ремонта специалисты полностью демонтировали и воссоздали из новой древесины аварийную галерею вокруг светелки. Основное здание потребовало только косметического ремонта.

Стоимость ремонтно-восстановительных работ составила около 2,5 млн рублей. К финансированию были привлечены спонсоры.

Согласно сведениям ГМЗ, деревянный летний домик в усадьбе великого полководца был построен в 1784 году. В двадцатых годах XX века он пострадал от пожара, но был восстановлен. В течение нескольких последних лет аварийный памятник был закрыт для посетителей.