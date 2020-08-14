В российских СМИ в пятницу появились сообщения, что гиды в Турции требуют у туристов покупать экскурсии, угрожая в противном случае тем, что они не смогут покинуть территорию своих отелей. Сомневающихся пугают полицией.

«Это частный случай, нельзя говорить о какой-то повсеместной практике. Вся турецкая туриндустрия сейчас повернута в сторону российского туриста, их долго ждали. Думаю, кто-то из гидов мог что-то такое сказать. Но сейчас турецкая сторона делает все, чтобы вернуть хотя бы часть туристов. Они рассчитывают до конца года принять 1,5-17 млн российских туристов», — сообщил заместитель генерального директора туроператора Tez Tour Владимир Каганер на онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Он добавил, в турецких отелях предприняты все усилия для соблюдения требований безопасности, они не менее строгие, чем требования Роспотребнадзора к российским отелям.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, в свою очередь, рассказал, что за последнее время посетил несколько стран в качестве туриста, в том числе, Турцию и удивлен тем, как там соскучились по россиянам.

«Я был удивлен тому, как люди соскучились по нашим туристам, с каким вниманием они к нам относятся, и при этом как строго соблюдаются меры безопасности, предписанные властями. Весь персонал ходит в масках и не снимает их никогда. Настолько они хотят, чтобы наши туристы там находились и настолько высокий уровень сервиса предоставляют», — подчеркнул он.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. За первые три дня после открытия рейсов на турецкие курорты 10 августа на них прибыли почти 65 тыс. российских туристов.