Для возобновления работы кафе, барам и другим заведениям общепита Томска и Северска необходимо подать уведомление.

"Заведения общепита в помещениях будут принимать гостей только до 23:00. Вчетвером за одним столиком смогут сидеть только члены одной семьи. Большой компании разрешат сесть за один столик только если ее участники докажут факт проживания в одном помещении. В остальных случаях за одним столиком будут обслуживать не более двух гостей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для сотрудников всех заведений общепита обязательны работа персонала в средствах индивидуальной защиты, измерение температуры и обработка рук антисептиками для персонала и посетителей, использование одноразового или онлайн-меню, столы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м или иметь между собой перегородки.

Как сообщалось, в Томске разрешили работу летних веранд кафе и ресторанов 21 июля, в Северске — 28 июля.

По последним данным, в Томской области зафиксировано 4 тыс. 885 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 3 тыс. 533, умерших — 51.