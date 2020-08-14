Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:10 МСК опустился на 1,87% и составил 365,57 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 2,37%, германский DAX — на 1,45%, французский CAC 40 — на 2,34%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 2,11% и 2,57% соответственно.

Власти Великобритании с субботы возобновляют обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из Франции, опасаясь роста числа случаев заражения COVID-19 в стране. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter британский министр транспорта Грант Шэппс. В карантинный список также добавлены Нидерланды, Мальта и Монако. Ранее туда уже были включены Испания и Бельгия.

С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на утро пятницы достигло 20 млн 905 тыс. 276 человек, увеличившись за сутки на 284 тыс. 429, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. В то же время, по данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число инфицированных в мире превысило 21 млн.

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года рухнула на 12,1% в поквартальном выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, экономика вошла в рецессию. Падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя.

В годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 15%. Предварительное значение показателя также было подтверждено.

Аналитики не ожидали пересмотра показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем, потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле выросли на 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 0,2% в июне.

Предварительные данные также оценивали июльскую инфляцию на уровне 0,9%. Аналитики не ожидали пересмотра.

Относительно июня цены выросли на 0,4%. Предварительные данные указывали на аналогичный рост.

Настроения участников рынков также омрачают более слабые, чем ожидалось, статданные из Китая, и неопределенность вокруг принятия нового пакета мер по поддержке экономики США.

Объем промышленного производства в Китае в прошлом месяце увеличился на 4,8% по сравнению с июлем прошлого года, как и в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5,1%.

Розничные продажи в Китае в июле неожиданно снизились на 1,1% в годовом выражении после падения на 1,8% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов Trading Economics предусматривал рост на 0,1%.

Сенат США по завершении сессии в четверг ушел на каникулы до конца месяца, так и не достигнув соглашения, сообщает CNBC. Разногласия, в частности, вызывает размер нового пакета экономических стимулов. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу сказал CNBC, что демократы просят "слишком много денег".

Наибольшие потери в пятницу несут акции компаний туристического сектора. Котировки акций TUI Group, крупнейшего туроператора Европы, снизились на 5,5%. Бумаги британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc подешевели на 7,2%. Цена бумаг авиагруппы International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, упала на 6,4%.

Акции Qiagen NV подорожали на 3,6%, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Как стало известно накануне, американский производитель лабораторного оборудования Thermo Fisher Scientific Inc. не смог купить нидерландскую компанию, выпускающую медицинские диагностические тесты, за которую был готов заплатить 10,7 млрд евро. Многие акционеры Qiagen посчитали предложение Thermo Fisher слишком низким с учетом перспектив спроса на выпускаемые компанией тесты на коронавирус.

Котировки бумаг Daimler AG опустились на 1,6%. Германский автомобилестроительный концерн сообщил, что заплатит около $1,5 млрд для урегулирования претензий властей США в рамках дела о манипулировании данными о вредных выбросах дизельных двигателей.