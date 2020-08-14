При этом в июле — после открытия Крыма для туристов из других регионов РФ — пассажиропоток "Симферополя" вырос на 5,5% и достиг 915 тыс. человек.

"Аэропорт "Симферополь" в июле обслужил 915 тыс. пассажиров, что на 5,5% (47 тыс. человек) превысило показатели аналогичного периода 2019 года. Рост месячного пассажиропотока зафиксирован впервые после начала пандемии COVID-19", — говорится в пресс-релизе.

Наибольшее число прилетевших и вылетевших пассажиров в прошедшем месяце зафиксировано 25 июля. В этот день аэропорт обслужил 39,8 тыс. человек, что является абсолютным рекордом суточного трафика для июля за всю историю аэропорта.

Количество принятых и отправленных регулярных рейсов во второй месяц лета по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло на 11% — до 5 тыс. 996.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в 2018 году начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей. Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России. Аэропорт обслуживает сейчас только внутрироссийские рейсы.

Пассажиропоток крымского аэропорта в 2019 году сохранился на уровне 2018 года — 5,14 млн человек.