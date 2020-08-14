«По ценам в турецких отелях ситуация очень хорошая, несмотря на то, что открылось процентов 40 отельной базы. Цены сейчас где-то на уровне июня прошлого года, то есть скидка от обычных цен в августе в отелях всех категорий составляет процентов 20-25. У нас средний ценник на путевки в прошлом году был 650-700 долларов, в этом – 550-600», — рассказал он.

По прогнозу Демуры, в этом году Турцию посетят 1,2-1,3 млн российских туристов, из которых его компания привезет порядка 350-400 тыс. При этом чартерные программы, обеспечивающие массовый поток туристов, продлятся до ноября.

«Мы видим, что как только объявили об открытии Турции, в первые две недели был резкий всплеск интереса, некий отложенный спрос. Потом небольшой спад произошел, когда более осторожная часть туристов стала ждать, полетят ли самолеты. После 10 августа, когда полетели первые чартеры, мы видим опять подъем. Сейчас у нас продано все до конца месяца, есть еще немного мест на последнюю неделю августа», — добавил гендиректор TUI Россия.

Он также сообщил, что глубина продаж в этом году минимальная. При этом треть в общем объеме продаж – это перебронирования тех, кто приобретал путевки ранее, а две трети – новые туристы.

Россия 10 августа открыла авиасообщение с курортами Турции. Регулярные и чартерные рейсы возобновились из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Даламан и Бодрум. По данным турецких властей, за первые три дня после открытия на курорты отправились почти 65 тыс. российских туристов.