Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Копин. Документ вступает в силу с 17 августа, сообщила пресс-служба правительства Чукотки.

В округе еще две недели будут закрыты ночные клубы, развлекательные центры и досуговые заведения.

Жителям по-прежнему необходимо соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим в общественных местах и при посещении учреждений здравоохранения, организаций, в которых предоставляются государственные услуги, в аэропортах, магазинах, при поездках в общественном транспорте, в том числе такси.

Санитарно-эпидемиологические правила действуют в образовательных организациях Чукотки.

Также до конца августа сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Продолжается тестирование транзитных пассажиров в аэропортах Анадыря, Певека и Билибино.

Ранее Чукотка перешла на третий этап снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. С соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора начали работу предприятия общественного питания, открылись детские пришкольные площадки и лагеря. Также возобновили работу кинотеатры. Разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе, а в помещении на каждого человека должно быть не менее 4 кв/м площади.

По данным на 14 августа, в Чукотском автономном округе зарегистрировано 162 случая заражения коронавирусом, 151 человек выздоровел, двое умерли.