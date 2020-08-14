«13 августа на заседании комиссии по борьбе с коронавирусом было принято ключевое решение по открытию воздушных границ между Израилем и Грецией, Болгарией и Хорватией. Израильтяне по возвращении из этих стран не будут обязаны проходить 14-дневный карантин», — говорится в сообщении.

В настоящее время обсуждается возобновление регулярного авиасообщения с Кипром и Венгрией.

«Принятое решение станет отправной точкой для возобновления международного туризма в Израиле», — прокомментировал решение властей директор департамента, советник посольства государства Израиль в РФ Владимир Шкляр.