"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 5 065 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1313 (25,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост практически не изменился по сравнению с четвергом. Накануне оперативный штаб сообщал о 5057 новых случаях инфекции. 11 августа прирост уже опускался ниже отметки в 5 тыс. (4985), и этот показатель был самым низким в России с конца апреля, когда в стране начался резкий рост заболеваемости.

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 688 новых случаев COVID-19 за сутки, 11 смертей и 1350 выздоровевших.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 912 823 случаев коронавирусной инфекции, 15 498 умерших и 722 964 выписанных (6 568 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 174 361.