Суточный прирост практически не изменился по сравнению с четвергом. Накануне оперативный штаб сообщал о 5057 новых случаях инфекции. 11 августа прирост уже опускался ниже отметки в 5 тыс. (4985), и этот показатель был самым низким в России с конца апреля, когда в стране начался резкий рост заболеваемости.
В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 688 новых случаев COVID-19 за сутки, 11 смертей и 1350 выздоровевших.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 912 823 случаев коронавирусной инфекции, 15 498 умерших и 722 964 выписанных (6 568 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 174 361.