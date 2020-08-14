"Эти кошки содержатся у нас с 2019 года. Больше ни в одном российском зоопарке вид не представлен. И вот 28 июня этого года у них родились первые малыши. Их двое. Самка показывает себя хорошей мамой. Первые недели мы семейство не беспокоили и первый ветеринарный осмотр провели, когда котята подросли. Сейчас им уже полтора месяца", — говорится в сообщении.

В Новосибирском зоопарке сейчас живут две пары этих кошек, животные были получены из Великобритании по программам обмена и сохранения редких видов животных.

Ржаво-рыжие кошки (другое название — кошка рубигиноза, ржавая кошка) — самая маленькая дикая кошка Азии. Вес взрослой особи не превышает 1,5-1,6 кг. Обитает в Индии и Шри-Ланке. Вид находится под угрозой исчезновения.

Ранее директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило заявлял, что намерен пополнять коллекцию кошачьих и собрать в зоопарке представителей всех видов этих хищников. По современным представлениям зоологов, это семейство насчитывает 37 видов, распределенных на три подсемейства и 18 родов.