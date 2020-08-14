"В этом году формат разведения моста под симфоническую музыку будет, как и прежде соблюден: две знаковые композиции Цоя прозвучат в специальной обработке, созданной музыкантом "золотого" состава группы "Кино" Юрием Каспаряном", — говорится в сообщении.

Разводка начнется в 0.45. Кульминацией акции станет проекция портрета Цоя на разводной пролет Дворцового моста. Зрителям вручат памятные открытки, которые позволят увидеть специальную видеоэкскурсию "Ленинград Виктора Цоя". Лидер рок-группы "Кино" Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года.