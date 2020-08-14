"В этом году мы наблюдаем повышенный спрос на поездки на российский юг, это в первую очередь вызвано закрытием границ в связи с эпидемией коронавируса. Все летние рейсы показали практически стопроцентную загрузку, мы уверены, спрос сохранится и поздней осенью", — приводятся в сообщении слова начальника службы организации перевозок авиакомпании Александра Макина.

Рейсы по направлению Иркутск-Сочи стартовали 12 июня. По данным сайта "ИрАэро", полеты на побережье Черного моря заявлены до 27 ноября. Как и сейчас, они будут выполняться дважды в неделю (по средам и пятницам) с технической посадкой в Барнауле (Алтайский край) на самолетах SSJ-100.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", на данный момент полеты из Иркутска в Сочи также выполняют авиакомпании Azur Air (по средам и субботам) и S7 (по вторникам, пятницам и воскресеньям).

"ИрАэро" базируется в Иркутске, парк воздушных судов состоит из самолетов трех типов: SSJ-100, Ан-24/26/26-100 и Bombardier CRJ-200.