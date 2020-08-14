"Режим повышенной готовности действует до особого распоряжения главы региона и оперативного штаба.", — сообщили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в пресс-службе правительства Приморского края.

На сайте краевого правительства отмечается, что в качестве послабления режима разрешаются некоторые культурные мероприятия и экскурсии группами до 40 человек.

"Не допускается проведение и культурных событий, однако в список исключений, согласно новому документу, вошли мероприятия V Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский", которые могут проводиться только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований", — говорится в сообщении.

Все еще временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, ряда физкультурных, рекламных мероприятий, в том числе закрыты театры, кинотеатры, ночные клубы и танцевальные залы, детские игровые комнаты, бани и сауны, аттракционы и в иных местах массового посещения граждан.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры из-за коронавируса в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморском крае до 14 августа.