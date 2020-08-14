"Ночью поступила информация о задымлении в подвальном помещении в корпусе № 2 санатория "Россия". На момент прибытия дежурного караула открытого горения в подвальном помещении не было обнаружено, было только задымление. (...) Силами администрации санатория и пожарных эвакуированы из здания 392 человека, в том числе 83 ребенка. Пострадавших нет", — сказали в пресс-центре.

Там отметили, что после проверки всех помещений здания был дан отбой повышенному рангу ситуации. "Причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении без горения", — подчеркнули в пресс-центре.