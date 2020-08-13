"Рекомендации могут быть скорректированы и будут проработаны с учетом эпидемиологической обстановки", — сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя предложение Минкультуры.

Ранее в четверг сообщалось, что министерство культуры России предлагает Роспотребнадзору разрешить проведение в музеях массовых мероприятий численностью более 50 человек при заполняемости помещений не более чем наполовину и соблюдении социальной дистанции, а также смягчить еще ряд коронавирусных ограничений.

"Минкультуры России обратилось в Роспотребнадзор с предложением внести изменения в Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

В частности, предлагается рассмотреть возможность проведения в музеях массовых мероприятий при условии получения разрешений от местных властей.