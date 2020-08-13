Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, оно вступает в силу с 1 января 2021 года.

Как следует из правил, экстренная помощь туристам представляет собой действия по организации перевозки туриста из страны временного пребывания и иные действия (в том числе оплата услуг по размещению), осуществляемые объединением туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии с законом о туристской деятельности в случае неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма.

Их действие не распространяется на случаи эвакуации по решению президента РФ российских туристов с территории иностранного государства в связи с возникновением угрозы безопасности их жизни и здоровья.

"Экстренная помощь оказывается туристу, который заключил или в отношении которого иным лицом, заказывающим туристский продукт от имени туриста, заключен договор о реализации туристского продукта с туроператором, который является членом объединения туроператоров или турагентом, действующим на основании указанного договора со сформировавшим туристский продукт туроператором", — говорится в документе.

В соответствии с ним объединение туроператоров будет оказывать экстренную помощь туристу безвозмездно, а финансирование мероприятий по оказанию экстренной помощи осуществляется объединением туроператоров за счет средств его резервного фонда. Размер выплат определяется исходя из фактических расходов на оказание экстренной помощи туристам в соответствии с законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

После обращения туриста объединение туроператоров не позднее 24 часов с момента получения обращения принимает решение об оказании экстренной помощи или отказе в ее оказании и уведомляет об этом Ростуризм.

Правительство РФ в конце июня упразднило неактуальные нормы в сфере туризма в рамках механизма "регуляторной гильотины". Среди них были и правила вывоза туристов из-за рубежа в случаях, когда туроператор не может выполнить свои обязательства перед ними. Как пояснил "Российской газете" глава объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко, за новые правила взяты уже действующие механизмы. Резервный фонд объединения, по его данным, насчитывает сейчас почти полмиллиарда рублей.