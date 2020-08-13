"Из города Гагра в больницу города Сочи перевезена гражданка России, у которой был диагностирован коронавирус на второй день после прибытия в Абхазию", — говорится в сообщении оперштаба.

Еще об одном случае заболевания коронавирусом у российского туриста в Абхазии сообщалось 8 августа. Заболевшего тогда также вывезли для лечения в одну из больниц Краснодарского края РФ.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 46 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у одного из них" — отмечается в сообщении.

Общее число заболевших коронавирусом в Абхазии за всё время составляет 156 человек. Из них 58 выздоровели, трое пациентов скончались.

За прошедшие сутки из больницы выписали семь пациентов. В настоящее время лечение в гудаутской ЦРБ проходят 32 человека.